الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: ضبط 5 عناصر إرهابية و135 مهاجرًا غير شرعي خلال أسبوع

الجزائر
الجزائر

أعلنت الجزائر ضبط ٥ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و١٣٥ مهاجرًا غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٢ مارس الجاري، من ضبط ٥ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط ٦٩ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من ٩ أطنان و٩٢ كجم، وأكثر من ٢٨٥ ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط ٥٥٩ شخصًا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.

الجزائر الأراضي الجزائرية وزارة الدفاع الجزائرية الإرهاب

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الطبقة الوسطى

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