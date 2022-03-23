الجزائر: ضبط 5 عناصر إرهابية و135 مهاجرًا غير شرعي خلال أسبوع

أعلنت الجزائر ضبط ٥ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و١٣٥ مهاجرًا غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٢ مارس الجاري، من ضبط ٥ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط ٦٩ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من ٩ أطنان و٩٢ كجم، وأكثر من ٢٨٥ ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط ٥٥٩ شخصًا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.