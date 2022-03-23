الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 1141 محضر تمويني خلال أسبوع بالمنوفية

محضر تمويني
محضر تمويني

أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه خلال الفترة من 16 وحتى 22 مارس الجاري، تم تحرير (1141) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بإجمالي مضبوطات (374) طن سلع مواد غذائية بالإضافة إلى 26.5 طن  منتجات صناعية أخرى، وكذا تحرير محضرين  ضد أصحاب مستودعات بتوجاز لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر تصرف في عدد 25 اسطوانة بوتجاز صغيرة الحجم زنة 12.5 كجم من حصة المستودع بهدف بيعها بالسوق السوداء، وذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لمتابعة حركة الأسواق والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المضبوطات المشار إليها تضمنت (17) طن و150 كجم دقيق بلدي مدعم وفاخر، و(6) طن زيت  طعام و(173) طن ونصف  مكرونة و(3) طن أرز، (4) طن لحوم وكبدة مجمدة، و(10) طن ونصف أعلاف، (25) طن نخالة، (3) طن سمن، نصف طن خل، (6) طن سكر، (30) طن جيلاتين قمح، (42) طن ذرة صفراء، 360 كجم حلاوة طحينية ، 270 كجم أيس كريم ، (2) طن ملح طعام ، نصف طن صلصة ، (50) طن سمسم، بالإضافة إلى 34 زجاجة دبس بلح، موضحًا بأنه فيما يتعلق بمضبوطات المنتجات الصناعية تم ضبط (10) طن كسر مواسير، (14) طن بولي إيثلين، (2) طن ونصف طن حجر جيري.

وفي ذات السياق، وافق محافظ المنوفية على غلق مخبزين بلدى  بناحية عزبة أبوذكري، والمنشآة الجديدة بمركز الباجور لمدة شهر لكل منهما  وذلك لوجود نقص في وزن رغيف الخبز، كما وافق المحافظ على غلق مخبز سياحي بشين الكوم لإدارة  النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية وذلك لحين استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والتشديد بفصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق في تنفيذ الغلق، جاء ذلك بناءً على تقرير مديرية التموين بالمحافظة وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

محافظة المنوفية جديدة الداخلية جديد قمح التموين والتجارة الداخلية

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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