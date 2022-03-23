سحب 2726 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من سحب 2726 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن أبرز المزايا التي يوفرها الملصق الإلكتروني هي:

1- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.



2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".



3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.



4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا.



5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.