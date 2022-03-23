بريطانيا: القوات الروسية في شمال أوكرانيا تعيد ترتيب صفوفها

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن المعارك في شمال أوكرانيا متوقفة إلى حد كبير.

ورجح التقييم أن تكون القوات الروسية تجري إعادة ترتيب لصفوفها قبل استئناف العمليات واسعة النطاق.

وأشار إلى أن القوات الروسية تحاول تطويق القوات الأوكرانية في شرق البلاد، خلال تقدمها من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب.

وأضاف أن القوات الروسية لا تزال تحاول محاصرة ميكولايف، بينما تتجه غربا نحو أوديسا.