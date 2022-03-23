الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 96 ألفا و904 إصابات جديدة بكورونا و197 وفاة

إيطاليا
إيطاليا

سجلت إيطاليا 96 ألفا و904 إصابات  جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 197 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 مليونا و992 ألفا و92، والوفيات إلى 158 ألفا و101 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 135 مليونا و527 ألفا و131 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اللقاح كورونا إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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