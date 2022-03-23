دفن جثة سيدة قتلها زوجها بـ«شاكوش» في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن جثة سيدة قتلها زوجها بسبب خلافات بينهم، عقب تشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة، وتسليم الجثة لذويها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة ربة منزل على يد زوجها الذى تعدى عليها باستخدام «شاكوش».

وبالفحص تبين من خلال التحريات بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة بمنزلها في دائرة المركز وتبين وجود جثة "ع. ع" 30 سنة، ربة منزل، مسجاة بصالة المنزل بالطابق الأرضي وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود تهشم بالرأس.

وبسؤال شقيقها ويقيم دائرة المركز اتهم زوجها "م ا م ع" 29 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكورة بالضرب بشاكوش، مما أدى إلى وفاتها بسبب خلافات زوجية.

وأضاف أن المذكور يعاني من مرض نفسي، وأن الحالة العامة له سيئة في الآونة الأخيرة، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "شاكوش"، وبمواجهته تبين عدم اتزانه النفسي، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.