إحباط 3 محاولات تهريب هواتف محمولة عبر مطار القاهرة

نجح رجال جمارك مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، في ضبط وإحباط 3 محاولات تهريب عدد من الهواتف المحمولة على.

جاءت المحاولة الأولى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة الطائرة الإماراتية استوقف تامر عادل، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب من جنسية آسيوية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله، عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-RAY)، بمعرفة أحمد صلاح رزق، مأمور الجمرك، ومحمد صابر، رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كميات، ما يشتبه أن يكون شواحن تليفونات، وتم تفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 23 هاتف محمول، و100 شاحن ذو قيمة عالية.

بينما جاءت المحاولة الثانية، حينما استوقف مصطفى حسن عبد العزيز، مأمور اللجنة الجمركية، راكب آخر من نفس الجنسية، تلاحظ أيضًا للمعينين علي جهاز الفحص بالأشعة، وجود ما يشتبه أن يكون تليفونات محمولة، فقام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة، بتكليف أحمد عبد الرشيد زيدان، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 هاتف محمول.

في المحاولة الثالثة تم ضبط 20 هاتف محمول، أيضا مع راكبة آسيوية بفريق عمل مكون من جورج صفوت، مأمور الجمرك، وأنور علي محمود، مأمور الجمرك علي جهاز الفحص، ونورهان محمد فؤاد، مأمور الجمرك (التفتيش الذاتي) وكل من احمد البسيوني وعمرو العميري، مديرا الحركة.

ليصبح إجمالي المضبوطات 63 تليفون، و100 شاحن، قرر محمود عبد النبي عباس، مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام ٤٥ و ٤٦ و٤٧ لسنة ٢٠٢٢، ضد الراكبين، والراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.