رجال الأعمال المصريين ينظم لقاءات ثنائية مع وفد شركات ألمانية

ترأس المهندس علي عيسى رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني مباحثات رجال الأعمال المصريين والألمان للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة، حيث نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءات ثنائية مع وفد الشركات الألمانية وتوقع اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط.

ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءات ثنائية مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الذي يزور القاهرة حاليا، والتقي الوفد الألماني بالعديد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات معدات حفر الأنفاق ومعالجة المخلفات والمستلزمات والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكرير ونقل وتخزين وتوزيع منتجات الطاقة وبناء المساكن منخفضة التكلفة والبنوك والتمويل والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الوقود الأخضر وحلول وأنظمة الأمن والأمان والجودة والاستشارات الهندسية في مجال السكك الحديدية وأنظمة الضخ والدراسات والبحوث والتعليم والتحكيم والاستشارات القانونية والاقتصادية والرادارات وأنظمة الاستشعار والكاميرات للاستخدام المدني والعسكري وتصنيع البلاستيك والبولي إيثيلين وبرامج وأنظمة التحول الرقمي.

ووقع المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بروتوكول تعاون مع رئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط بهدف تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية وتنظيم اللقاءات بين الجانبين وسبل دعم وتطوير التعاون والشراكة بين الجانبين.

وفي كلمته، رحب المهندس علي عيسى بأعضاء الوفد الألماني، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين المصري والألماني.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هناك الكثير من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار المشترك، وأكد على أهمية استمرار الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر والتأكيد على أهمية العمل على تحقيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري لمواجهة التحديات.

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط أهمية مصر كدولة مؤهلة للريادة الاقتصادية في أفريقيا، وأكد على أن الوفد الألماني يعمل بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يعمل على إتاحة الفرص أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

وقال إنه سعيد بتوقيع الاتفاقية مع جمعية رجال الأعمال المصريين وأن الفترة المقبلة سيتم ترتيب العديد من اللقاءات لتوفير فرص الاستثمار والشراكة بين الشركات الألمانية والمصرية في العديد من المجالات.