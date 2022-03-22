الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

24 مارس آخر موعد لتلقي طلبات الدارسين بأوكرانيا للتحويل للجامعات المصرية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

تسلمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا محدثا من السفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات، حول أعداد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تقدموا  بأوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم، حيث ينتهي تسلم الأوراق الخميس المقبل 24 مارس 2022.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة عملت خلال هذه الفترة على التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي، واستقبال الطلاب المصريون العائدين من أوكرانيا، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن التقرير تضمن إجمالى من تقدموا من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم في مصر، ووصل عددهم إلى 878 طالب حتى مساء أمس،  وجميع المتقدمين  من طلبة الطب البشري والصيدلة والأسنان والهندسة، موضحة أن الطلبة المكتملة أوراقهم، سيخوضون امتحان المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما سيحدد قدراتهم، ومن ثم التخصصات التي سيستكملون دراستهم فيها، وسيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات تباعا.

وأضاف عباس، أن الطلبة غير المكتملة أوراقهم 71 طالبا، من بينهم 6 طلاب سيتوجهون مباشرة إلى أكاديمية النقل البحري فى الإسكندرية، وباقي الطلبة من تخصصات إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية سيتقدمون مباشرة إلى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم.

وفي سياق متصل،  أكدت وزيرة الهجرة على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين يجري بمقر وزارة الهجرة في المهندسين، 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر، لمن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).

مجلس الوزراء مصريون السفيره نبيله مكرم وزارة الهجرة الجامعات المصرية المجلس الأعلى للجامعات

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