بعد انسحاب موسكو من المحادثات.. فرنسا تدعو لتشديد العقوبات ضد روسيا

أعلنت فرنسا اليوم على ضرورة مواصلة تشديد العقوبات ضد روسيا في سبيل وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، إن "لودريان" شدد في حديث مع نظيره الأمريكي على ضرورة استكمال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في أسرع وقت ممكن.

وبحسب البيان، اتفق “لودريان” و"بلينكن" على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل بأوكرانيا.

وأشار البيان إلى ضرورة مواصلة تشديد العقوبات ضد روسيا في سبيل وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشدد البيان، على أهمية التعاون الوثيق في مجال الأمن الغذائي، كما أكدا دعمهما للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز أمن المنشآت النووية المدنية في أوكرانيا.

وناقش “لودريان” و"بلينكن" الاستعدادات لقمة الناتو ومجموعة السبعة الكبار المقبلة التي ستعقد هذا الأسبوع في بروكسل، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المجلس الأوروبي.

وفي وقت سابق، انسحبت روسيا من محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بجزر الكوريل المتنازع عليها بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو على أوكرانيا، مما أثار رد فعل غاضبًا من اليابان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في ظل الظروف الحالية لا تعتزم روسيا مواصلة المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة سلام"، مستشهدة "بمواقف اليابان غير الودية علنا ومحاولاتها الإضرار بمصالح بلادنا.