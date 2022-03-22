أوكرانيا تعلن تحرير ضاحية غربى كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الأوكراني أجبرت القوات الروسية على الخروج من ماكاريف، وهي ضاحية ذات أهمية استراتيجية في العاصمة كييف.



وقال الجيش الأوكراني إن تحرير ماكاريف جاء بعد معركة ضارية بين مع القوات الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن إخراج القوات الروسية خارج ماكاريف يمنع الروس من تطويق العاصمة كييف في الشمال الغربي.

إلى ذلك، قال عمدة تشيرنيهيف، فلاديسلاف أتروشينكو إن "القوات المسلحة وقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية تحتفظ بالسيطرة الكاملة على المركز الإقليمي الواقع شمال شرق كييف.

وقال في بيان:"قبل بضعة أسابيع كانت هناك بعض الاختراقات من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع، ولكن تم تصفيتها جميعا. اليوم، تسيطر القوات المسلحة وقوات الدفاع الإقليمية بشكل كامل على المدينة. مجموعات تخريبية تعمل في المنطقة، وأنا أعلم ذلك بالتأكيد. تم القبض على جواسيس كانوا يرتدون زينا العسكري، وكان لديهم بطاقات هوية جنود الجيش الأوكراني، وكانوا على دراية جيدة بالموقف. حتى أن أحدهم حاول الوصول إلى اجتماع ترأسته. اتضح أنه كان جاسوسا روسيا، ضابطا".

ووفقا لأتروشينكو، تجري معارك شرسة من أجل تشيرنيهيف لأن المدينة على طريق تقدم قوات العدو.

وقال في بيان:"قبل بضعة أسابيع كانت هناك بعض الاختراقات من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع، ولكن تم تصفيتها جميعا. اليوم، تسيطر القوات المسلحة وقوات الدفاع الإقليمية بشكل كامل على المدينة. مجموعات تخريبية تعمل في المنطقة، وأنا أعلم ذلك بالتأكيد. تم القبض على جواسيس كانوا يرتدون زينا العسكري، وكان لديهم بطاقات هوية جنود الجيش الأوكراني، وكانوا على دراية جيدة بالموقف. حتى أن أحدهم حاول الوصول إلى اجتماع ترأسته. اتضح أنه كان جاسوسا روسيا، ضابطا".

ووفقا لأتروشينكو، تجري معارك شرسة من أجل تشيرنيهيف لأن المدينة على طريق تقدم قوات العدو.