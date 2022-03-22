الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في اليوم 27.. موسكو تعلن أن لديها أكثر من 500 أسير أوكرانى

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

تدخل العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية اليوم 27، وأعلنت موسكو أن لديها أكثر من 500 أسير أوكراني حتى الساعة مبدية استعدادها لمبادلتهم مع جنود أوكران.

فقد أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، أن بلادها أرسلت إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لائحة تضم تفاصيل عن أكثر من 500 أسير.

كما أوضحت استعداد بلادها لمبادلتهم بجنود روس ألقي القبض عليهم من قبل القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية مساء أمس الإثنين.

إلى ذلك، أشارت إلى أن "كل شخص يتم أسره، يكتب على بطاقة خاصة بخط يده، للتأكيد أنه على قيد الحياة، ثم ترسل لاحقا إلى إلى الصليب الأحمر.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تاريخ إطلاق العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، تكبدت روسيا خسائر كبيرة في أوكرانيا، بحسب ما أفادت تقارير استخباراتية سابقة قدرت مقتل الآلاف من جنودها، فيما لم تعلن موسكو رسميا أية أرقام.

إلا أنها كشفت خلال الأيام الماضية مقتل عدد من الضباط الرفيعين هناك، وسط تكتم على العدد الاجمالي للخسائر البشرية، غير أن الكرملين أعلن سابقا أن كل جندي يسقط أو يؤسر خلال المعركة، لن تضيع حقوقه أو حقوق عائلته.

يذكر أن تلك العملية العسكرية جرت على موسكو عواقب جمة، إذ استدعت استنفارًا أمنيًا غير مسبوق في أوروبا، وبين الروس والغرب

كما استتبعت فرض عقوبات بالآلاف على مختلف القطاعات الروسية، شملت شركات ومصارف وغيرها، فضلًا عن معاقبة مئات الأثرياء الروس، والسياسيين، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه ووزير خارجيته، كما دفعت بعض البلدان إلى رفض مشاركة الروس حتى في مباريات رياضية دولية.

روسيا العسكري خسائر روسية بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022،

وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة السنغال

بالتزامن مع الربيع.. لمسات من الخوص المريحة لديكور منزلك (صور)

أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

أوكرانيا تعلن تحرير ضاحية غربى كييف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)