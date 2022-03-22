الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

26 مارس.. ورشة عمل لفنادق شرم الشيخ حول السياحة الخضراء

فنادق شرم الشيخ
فنادق شرم الشيخ

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، أنه قد تقرر عقد ورشة عمل يوم السبت المقبل 26 مارس بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ؛ لتوضيح آلية العمل خلال الفترة المقبلة فيما يخص السياحة المستدامة، والسياحة الخضراء.

وأشارت الغرفة، فى منشور لفنادق شرم الشيخ، إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة، لتقديم منتج سياحى  متميز فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تتناول ورشة العمل الحفاظ على التنوع البيولوجى، وإدارة الشواطئ وتقييم الفنادق، وغيرها من الموضوعات التى من شأنها الحفاظ على مدينة شرم الشيخ وتحويلها إلى مدينة خضراء، وتعمل حاليا كافة الفنادق بمدينة شرم الشيخ على استيفاء الاشتراطات اللازمة بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030 تنفيذا لقرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ للتحويل إلى الأخضر (كمرحلة أولى) وسيتم التطبيق على باقى الفنادق بالمحافظات السياحية الأخرى.

كما يتم حالياً متابعة الموقف التنفيذي لرفع سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية، ومنها الموجودة بمدينة شرم الشيخ، بعد صدور قرار وزير السياحة والآثار فى فبراير الماضى بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم، أو فنادق عائمة، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقي المنشآت  الفندقية على مستوى الجمهورية.

غرفة المنشأت الفندقية شرم الشيخ السياحة المستدامة السياحة الخضراء COP 27 تغير المناخ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين التنوع البيولوجي

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