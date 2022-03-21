الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. مجلة فصول و«آداب القاهرة» يحتفيان بميلاد جابر عصفور

الدكتور جابر عصفور
الدكتور جابر عصفور

يحتفى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، برئاسة د.شريف كامل شاهين عميد الكلية، بالتعاون مع مجلة "فصول" بالميلاد المتجدد للدكتور الراحل جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا فى 31 ديسمبر 2021 وذلك فى الحادية عشر من صباح الخميس بمدرج 78 بمبنى الكلية الرئيسي، بحضور عدد كبير من أصدقائه وزملائه وتلاميذه.

وجابر عصفور كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973).

وكثُر نشاط عصفور في الجمعيات الأدبية، فهو عضو في "الجمعيات الأدبية المصرية، القاهرة - اتحاد الكتاب، القاهرة - مجلس إدارة جمعية النقاد، القاهرة - المجلس الأعلى لرعاية الآداب، لجنة الدراسات الأدبية، القاهرة - سكرتير عام الرابطة المصرية لاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، القاهرة - عضوية لجان تحكيم الجوائز القومية: جوائز الدولة التشجيعية، مصر - جائزة مؤسسة التقدم العلمى، الكويت - جائزة سلطان العويس، الإمارات".

حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، وزارة الثقافة – القاهرة (1984)، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت (1985)، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي- القاهرة (1995)، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس (أكتوبر 1995)، جائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد ـ الدورة الخامسة (1996-1997)، درع رابطة المرأة العربية (8 مارس 2003)، جائزة القذافي العالمية (الدورة الأولى) سنة 2009، جائزة النيل (2019).

شريف كامل شاهين جامعة القاهرة كلية الأداب قسم اللغة العربية جابر عصفور

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