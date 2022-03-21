«وان ويب» تستعين بـ سبايس إكس لإطلاق أقمارها مع تعذر استخدام صواريخ «سويوز»

أعلنت الشركة المشغلة للأقمار الاصطناعية وان ويب، والتي اضطرت إلى تعليق عمليات الإطلاق المقررة عبر صواريخ سويوز الروسية، اليوم، أنها ستستأنف عملياتها مستعينة بخدمات الشركة الأمريكية "سبايس إكس" لمواصلة نشر كوكبتها.

وقالت الشركة في بيان إن «وان ويب وسبايس إكس» أبرمتا اتفاقا يسمح لـ وان ويب بمعاودة عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية" مشيرة إلى أن أول عملية إطلاق ستحدث خلال السنة الراهنة.

وقال رئيس الشركة نيل ماسترسون في البيان: «نحن على الطريق الصحيح لإنجاز نشر أسطولنا الكامل من الأقمار الاصطناعية وتوفير خدمة متينة وسريعة وآمنة في العالم بأسره»، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأطلقت الشركة حتى الآن 428 قمرا اصطناعيا من أصل 648 في هذه الكوكبة ووضعتها على مدار منخفض.

وقد وضع ثلثا هذه الدفعة الأولى بواسطة صواريخ سويوز الروسية عبر شركة ستارسيم المشتركة بين "اريان سبايس" الأوروبية ووكالة "روسكوسموس" الروسية.

لكن استجابة للعقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو إثر غزوها لأوكرانيا، علقت روسيا إطلاق صواريخ سويوز من غويانا الفرنسية فيما تخلت شركة "وان ويب" ومقرها في لندن عن استخدام قاعدتي بايكونور وفوستوشني الروسيتين.

وطالبت موسكو الحكومة البريطانية بالتخلي عن مساهمتها في الشركة إلا ان لندن رفضت الطلب.

وكانت الحكومة البريطانية وشركة ببهارتي غلوبال الهندية اشترتا حصصا في وان ويب العام 2020 عندما كانت مفلسة بنسبة 17,6 % و30 % على التوالي، ومن بين المساهمين في الشركة أيضا، أوتلسات الفرنسية وسوفتبنك الياباني (17,6 %).

وفي بيان وان ويب، الصادر بتاريخ الثالث من مارس الجاري، أعلنت تعليق كل عمليات الإطلاق من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، حيث قالت: «صوت مجلس إدارة وان ويب على تعليق كل عمليات الإطلاق من بايكونور، وذلك بعدما طلبت روسيا ضمانات بألا تستخدم الأقمار الاصطناعية التي كان من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام لأغراض عسكرية».