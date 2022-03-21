عصام السيد: هدفين أساسيين لمعرض الكتاب المسرحي بـ«الأعلى للثقافة»

قبل افتتاح دورته الأولى..

يفتتح المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، والمخرج عصام السيد مقرر لجنة المسرح بالمجلس معرض الكتاب المسرحي فى دورته الأولى ببهو المجلس، والذي تنظمه لجنة المسرح في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل، ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 23 حتى 30 مارس 2022 من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.



ويشارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها: المجلس الأعلى للثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومى للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكاديمية الفنون المصرية، قطاع صندوق التنمية الثقافية، اتحاد الناشرين المصريين.



عصام السيد مقرر لجنة المسرح بالمجلس الاعلى للثقافة قال لـ«الدستور»، إن اساس فكرة إطلاق هذا المعرض تعود إلى أن كتب المسرح دائما تكون غير محددة المكان فى معارض الكتب وموزعة بطريقة تخفى الثمين منها وتظهر الغث، موضحاً أن الهدف الأول من إطلاق المعرض تعود لتجميع جميع كتب المسرح الحديثة والمترجمة في مكان واحد على أن تكون واضحة للجمهور.



وأوضح «السيد»، أن الهدف الثاني من إطلاق المعرض يتمثل فى تقديم كتب عن المسرح وبسعر مخفض حيث نقدم 50% خصومات على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، مؤكداً انها نسبة خصم جيدة للجمهور، لافتا إلى أنه فى حال نجاح تجربة معرض الكتاب المسرحي ستقوم لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة بإطلاق معرض أكبر للجمهور.



وأشار، الى أن لجنة المعرض ترحب بمشاركة الناشرين المصريين فى معرض الكتاب المسرحي، مؤكداً على محاولة اللجنة الارتقاء بأوضاع المهنة.



وكشف «السيد» أن لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة تستعد لإطلاق مشروع مكون من جزئين، الأول إصدار مطبوعات لجنة المسرح من كتب ودراسات تمت انجازها بواسطة اللجنة، بعد أن تم وضعها فى الأدراج ولم يعلم عنها أحد شيئًا منذ عام 2008، منها على سبيل المثال مشروع للجنة باعادة هيكلة البيت الفنى للمسرح، إضافة إلى طباعة الأوراق البحثية التى قدمت فى مؤتمر المسرح، ومؤتمر المسرح الشعبى، أما بالنسبة إلى الجزء الثاني من المشروع، وهو عبارة عن شراكة بالتعاون مع هيئة الكتاب لإصدار سلسلة دراسات خاصة بالمسرح وخاصة فى مجال التمثيل والإخراج لأنهم من المجالات القليلة التى صدر عنها كتب من قبل.

