الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قبل افتتاح دورته الأولى..

عصام السيد: هدفين أساسيين لمعرض الكتاب المسرحي بـ«الأعلى للثقافة»

المخرج المسرحى عصام
المخرج المسرحى عصام السيد

يفتتح المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، والمخرج عصام السيد مقرر لجنة المسرح بالمجلس معرض الكتاب المسرحي فى دورته الأولى ببهو المجلس، والذي تنظمه لجنة المسرح في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل، ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 23 حتى 30 مارس 2022 من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.


ويشارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها: المجلس الأعلى للثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومى للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكاديمية الفنون المصرية، قطاع صندوق التنمية الثقافية، اتحاد الناشرين المصريين.


عصام السيد مقرر لجنة المسرح بالمجلس الاعلى للثقافة قال لـ«الدستور»، إن اساس فكرة إطلاق هذا المعرض تعود إلى أن كتب المسرح دائما تكون غير محددة المكان فى معارض الكتب وموزعة بطريقة تخفى الثمين منها وتظهر الغث، موضحاً أن الهدف الأول من إطلاق المعرض تعود لتجميع جميع كتب المسرح الحديثة والمترجمة في مكان واحد على أن تكون واضحة للجمهور.


وأوضح «السيد»، أن الهدف الثاني من إطلاق المعرض يتمثل فى تقديم كتب عن المسرح وبسعر مخفض حيث نقدم 50% خصومات على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، مؤكداً انها نسبة خصم جيدة للجمهور، لافتا إلى أنه فى حال نجاح تجربة معرض الكتاب المسرحي ستقوم لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة بإطلاق معرض أكبر للجمهور.


وأشار، الى أن لجنة المعرض ترحب بمشاركة الناشرين المصريين فى معرض الكتاب المسرحي، مؤكداً على محاولة اللجنة الارتقاء بأوضاع المهنة.


وكشف «السيد» أن لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة تستعد لإطلاق مشروع مكون من جزئين، الأول إصدار مطبوعات لجنة المسرح من كتب ودراسات تمت انجازها بواسطة اللجنة، بعد أن تم وضعها فى الأدراج ولم يعلم عنها أحد شيئًا منذ عام 2008، منها على سبيل المثال مشروع للجنة باعادة هيكلة البيت الفنى للمسرح، إضافة إلى طباعة الأوراق البحثية التى قدمت فى مؤتمر المسرح، ومؤتمر المسرح الشعبى، أما بالنسبة إلى الجزء الثاني من المشروع، وهو عبارة عن شراكة بالتعاون مع هيئة الكتاب لإصدار سلسلة دراسات خاصة بالمسرح وخاصة فى مجال التمثيل والإخراج لأنهم من المجالات القليلة التى صدر عنها كتب من قبل. 
 

المخرج عصام السيد لجنة المسرح الدكتور هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي للترجمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين بوقائع تعامل فى النقد الأجنبى

أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

مصر تعزى الصين فى ضحايا «الطائرة المنكوبة»

«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

البابا تواضروس يكرم وزيرة البيئة ويمنحها جائزة الأم المثالية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)