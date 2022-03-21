«الري»: التصويت على استضافة إندونيسيا للمنتدى العالمي العاشر للمياه عام 2024

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن وفد المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة شارك في اجتماع «محافظي المجلس العالمي للمياه» رقم (٧٧) الذي عُقد على هامش المنتدى التاسع للمياه في السنغال السبت والأحد ١٩ و٢٠ مارس الجاري، حيث تم عرض مشاركات المجلس بالمنتدى ومن ضمنها الجلسات التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه وهى جلسة عن «البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التي يتم تنفيذها»، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه لعرض «دور البحث العلمي في الارتقاء بمنظومة الموارد المائية»، بالإضافة لعرض أنشطة المركز باليوم الثالث للمنتدى داخل المعرض الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه.

استضافة دولة إندونيسيا للمنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي عام ٢٠٢٤

وأضافت وزارة الموارد المائية والري أنه تم خلال اجتماع «محافظي المجلس العالمي للمياه» التصويت على استضافة دولة إندونيسيا للمنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي عام ٢٠٢٤، ومناقشة الموضوعات الخاصة بشبكات مياه الشرب، ومراقبة جودتها، بالإضافة لعرض تقديمي عن مؤتمر دوشانبي للمياه ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقدين بالتزامن في طاجيكستان عام ٢٠٢٣.