خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار برامج رحلات الحج والعمرة بسبب الدولار

قال ياسر سلطان عضو لجنة الحج والعمرة السابق، إن برامج الشركات السياحية للحج والعمرة ترتبط بسعر الريال السعودى، موضحا ان مشتملات البرامج السياحية للعمرة يتم دفعها بالريال السعودى وتشمل التأشيرة السعودية و حجز الفنادق و حجز خدمات النقل للمعتمرين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن ارتفاع أسعار الدولار سيؤثر على أسعار تذاكر الطيران بشكل عام وليس فقط على المعتمرين، مُشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يترتب عليه ارتفاع أسعار الوقود.

وأشاتر إلى أن أسعار تذاكر الطيران التى أعلنتها شركة مصر للطيران لموسم عمرة رمضان تبدأ من 6 الآف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع، على أن تكون العودة متاحة أمام كافة المعتمرين باستثناء أيام 28 و29 و30 من شهر رمضان والأول من شوال، كما تم طرح تذاكر بأسعار 10 آلاف جنيها للسفر في جميع أيام الأسبوع، وتكون العودة خلال يومي 28 رمضان أو الأول من شوال، وتذاكر أخرى بأسعار 12 ألف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 30 رمضان، وطرح تذاكر بأسعار 15 ألف جنيه للسفر في جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 29 رمضان.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تلك الأسعار تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.

وأوضح سلطان أن برامج العمرة ستشهد زيادة بنسبة 5 % وهو بالنسبة للخدمات الفنية للبرنامج السياحى بخلاف ما يُستجد على تذاكر العمرة.

ويشار الى أن متوسط برامج العمرة المطروحة من قبل شركات السياحة لعمرة رمضان تبدأ من 40 الف جنية للمستوى الاقتصادى والثلاثة نجوم اما الاربع والخمس نجوم فتتبدا من 60 الف جنية .