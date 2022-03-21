الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالتبين

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة التبين.

 كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، تفيد بقيام "ق س"، 36 سنة، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم تحرير  المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قاضي المعارضات محكمة حلوان تجديد حبس عاطل المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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