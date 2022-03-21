الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. الجيزة تحتفل باليوم العالمى لترشيد المياه

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تنظم محافظة الجيزة، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمياه والذي يشهد حملات توعية لترشيد استهلاك المياه.

ويشهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديوان عام المحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكان تفقد «راشد» أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وجداول التتفيذ، مؤكدا ضرورة سرعة إنجاز أعمال رفع الرتش، وإزالة العوائق التي تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كافة الجهات. 

كما تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير موجها مديرية الطرق وحي الدقي بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية والمتابعة مع الشركة المنفذة، للالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ووفقا للاشتراطات المحددة لها. 

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإحتفال باليوم العالمي لترشيد المياه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

هدى الملاح: انخفاض سعر الجنيه سيحقق تنافسية عالية للصادرات بالأسواق العالمية

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

روسيا تستدعى السفير الأمريكى وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات بايدن

ننشر فيديو تعدى رئيس حى الموسكى بالضرب على ضابط وقرار حبسه (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)