غدًا.. الجيزة تحتفل باليوم العالمى لترشيد المياه

تنظم محافظة الجيزة، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمياه والذي يشهد حملات توعية لترشيد استهلاك المياه.

ويشهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديوان عام المحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكان تفقد «راشد» أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وجداول التتفيذ، مؤكدا ضرورة سرعة إنجاز أعمال رفع الرتش، وإزالة العوائق التي تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كافة الجهات.

كما تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير موجها مديرية الطرق وحي الدقي بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية والمتابعة مع الشركة المنفذة، للالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ووفقا للاشتراطات المحددة لها.