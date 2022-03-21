الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تلغى الحجر الصحى للحاصلين على التطعيم الكامل ضد كورونا

كورونا
كورونا

قررت إندونيسيا إلغاء شرط الخضوع للحجر الصحي لجميع الزوار الأجانب الذين يدخلون البلاد، بشرط حصولهم على التطعيم الكامل ضد فيروس "كورونا"، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتعزيز السياحة.

وأعلن وزير السياحة والاقتصاد «ساندياجا صلاح الدين أونو»، اليوم الاثنين، هذا القرار، معربًا عن أمله في أن تساعد السياسة الجديدة في إنعاش صناعة السياحة في البلاد وتوفير فرص اقتصادية جديدة للسكان المحليين، حسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" المحلية.

وقال الوزير- خلال إحاطة صحفية أسبوعية- إن سياسة دخول الوافدين الدوليين دون حجر صحي سيتم توسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء إندونيسيا، وسيقتصر الأمر الآن على إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول، مضيفًا أن فرقة العمل الوطنية المعنية بأزمة "كوفيد- 19" ستصدر منشورًا في هذا الشأن غدًا.

ويأتي ذلك بعد نجاح تطبيق هذه السياسة في جزر بالي وباتام وبنتان، في تجربة بدأتها الحكومة، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، واستمرت أسبوعين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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