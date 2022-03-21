لخلافات سابقة.. تأجيل محاكمة عاملين قتلا زميلهما فى مشاجرة بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين تأجيل نظر قضية اتهام شقيقين بقتل زميلهما بالرصاص والتعدي عليه بمطواة بسبب الخلافات بينهما وبين المجني عليه، وحددت جلسة الدور الثاني من شهر مايو المقبل لاستئناف نظر القضية وسماع شهود الواقعة.

كان المستشار فخري خيري، المحامي العام لنيابات شمال بنها، قد أحال المتهمين وهما "م. ح.ش"، 34 سنة، عامل، و"أ. ح. ش"، 20 سنة، سائق لأنهما قتلا المجني عليه "ع. ر. ش" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش وسلاحا أبيض مطواة قرن غزال وتوجها إلى مكان تواجده وأطلق المتهم الثاني صوبه عيارا ناريا، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرتا بأماكن متفرقة من جسده فأحدثتا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة المشرحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته قاصدين قتله على النحو المبين.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا فرد خرطوش، بغير ترخيص وكذلك ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية، فضلا عن سلاح أبيض مطواة قرن غزال.