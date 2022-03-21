ردود فعل إيجابية عبر «تويتر» على إشادة «ديسكفري» بتعليم مصر

حظيت إشادة «مارتي كيرل» المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية بتجربة تطوير التعليم في مصر، بردود فعل إيجابية عديدة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلها تتصدر موقع «تويتر» خلال الساعات الأخيرة.

وكتب محمد غرام عبر حسابه على تويتر، عن إشادة منصة ديسكفري قائلًا: «مارتي كيرل المدير التنفيذي العالمي لمؤسسة ديسكفري التعليمية بنفسه أشاد بخطة تطوير التعليم في مصر وبالطالب المصري وأنه من أذكى طلاب العالم.. إيه أخبار الناس اللي بتقول خطة تطوير التعليم مش كويسة دلوقتي؟».

وتابع في تغريدة أخرى عبر حسابه: «بص على ملف التعليم في مصر قبل 7 سنين وبص عليه دلوقتي هتلاقي فرق كبير وده كلام المدير التنفيذي العالمي لمؤسسة ديسكفري التعليمية وأستاذ سياسات التعليم بجامعة إلينو بيشيدوا بالقنوات التعليمية وبوزارة التعليم وبخطة الإصلاح».

وكتبت «خلود خالد» عبر حسابها عبر «تويتر»: «لما المؤسسات الدولية الكبيرة اللي زي ديسكفيري تشيد بتجربة مصر في التعليم وفي إنتاج بنك المعرفة لازم تعرف وتتأكد إننا ماشيين في الطريق الصح مهما حاولوا يشككوا أو يهاجموا».



فيما ذكرت نسمة محمد، أن أكبر دليل على النجاح الخاص بالتجربة هو الشهادات الدولية العديدة، قائلة: «الشهادات بنجاح تجربة الإصلاح في التعليم المصري بقيت تجيلنا من الأجانب، المدير التنفيذي لديسكفيري كان بيتكلم النهاردة عن توجيهات الدكتور طارق شوقي برفع كفاءة وتطوير الكتب والمناهج بنفس مستوى كل الدول اللي عملت شراكة مع مؤسسة ديسكفري بالظبط».

وتصدرت في الساعات الأخيرة هاشتاج «ديسكفري تشيد بتعليم مصر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد حلقة قناة مدرستنا التعليمية مساء أمس الأحد واستضافة مارتي كيرل المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية.