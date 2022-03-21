جامعة أسيوط: فوز كلية التجارة بمسابقة كأس العباقرة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة انتهاء مسابقة كأس العباقرة للكليات التى نظمتها إدارة النشاط الثقافي بإدارة رعاية الشباب المركزية وتأتي هذه المسابقة في ضوء اهتمام الجامعة بالمستوى الثقافي والتعليمي للطلاب.

جانب من المسابقة

وقد أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فوز كليه التجارة بالمركز الأول وكلية الطب بالمركز الثاني والطب البيطري بالمركز الثالث أما المركز الرابع فقد حصلت عليه كلية الصيدلة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى المسابقة التعليمي والثقافي والفكري وبالجهد المبذول لأعضاء هيئة التدريس الدكتورة أسماء عبد الرحمن والدكتور سعودي محمد والدكتور علي عبد الرحيم والدكتور محمود عبد المعطي وعدد من أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية.

جانب من المسابقة

كما أعلن عز المنصوري مدير عام إدارة رعاية شباب المركزية بفوز الطالب محمد حمدي بكلية التجارة بجائزة أفضل طالب وبالطالب محمد أبو القاسم بكلية الطب البشري بجائزة الطالب المثالي.

في ذات السياق أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة وحدة زراعة الأنسجة والخلايا الجزعية عن انطلاق أعمال ورشة عمل زراعة الخلايا والأنسجة "تقنيات وتطبيقات" وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتورة أسماء عبدالناصر حسين عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية والدكتور خالد خلف سلمان مدير وحدة زراعة الأنسجة والخلايا الجزعية، والدكتور عمرو عبد الفتاح عميد المعهد للدراسات العليا والبحوث ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من 20 متدرب من الباحثين بجامعة أسيوط وذلك فى الفترة من 21-23 مارس الجاري.

جانب من المسابقة

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد المنشاوي عن اعتزازه بمعهد بجوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية ونشاطه البحثي المتميز الهادف إلى رفع كفاءة شباب الباحثين فى مجال زراعة الخلايا والانسجة وتطوره من التسعينات وحتى الوقت الحالى مشيرا ان هذا يأتي من خلال دعم مميز من إدارة الجامعة، مشيداً بالمعهد والذي يعد منارة تعليمية وبحثية داعيًا الله أن ينفع به المؤسسين الاوائل الراحلين وعلى رأسهم الدكتور رجاء الطحلاوي والدكتور محمد رأفت محمود رؤساء الجامعة السابقين رحمهم الله جميعًا.

جانب من المسابقة

ومن جانبه أوضحت الدكتورة اسماء عبد الناصر بأن الورشة تتناول مقدمة فى زراعة الأنسجة الحيوانية، الخلايا الجزعية، تطبيقات زراعة الأنسجة في المجالات البحثية الطبية والصناعية يحاضر في الورشة نخبة مميزة من المتخصصين في زراعة الخلايا والأنسجة على رأسهم الدكتور خالد سلمان الرداد والدكتور عمرو عبد الفتاح والدكتور أبوبكر محمد الطيب والدكتور أحمد رسلان.

جانب من المسابقة

جانب من المسابقة