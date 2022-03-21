احتفالات بسان يوسف خطيب العذراء وزيارة رعوية لكنيسة سانت ريتا بمصر الجديدة

احتفل سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد القديس يوسف، وذلك بكنيسه القلب المقدس بالإبراهيمية بالإسكندرية.

شارك سيادته في الصلاة المونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب مخلص مصري، راعي الكنيسة، والأب جان، راعي الجالية السودانية بمصر، والأب فيليب الفرنسيسكاني، والأب أنطونيوس عدلي.

وألقى مطران الكنيسة اللاتينية العظة، داعيًا إلى الاقتداء بالقديس يوسف البتول، فهو حامي العائلة المقدسة، ورجل الصعاب.

وكان قد زار غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، كنيسة مار مارون بمصر الجديدة، حيث احتفل غبطته بمرور خمسين عامًا على إنشاء كابيلا القديسة ريتا للآباء المريميين بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران جورج شيحان، راعي إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والآباتي بيار نجم، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية، والمونسينيور ستيفانو، مستشار سفارة الفاتيكان، والأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، ونيافة الأنبا روفائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي حضر نيابة عن الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.

شارك أيضًا الأب نبيل رفول، راعي الكنيسة، ورئيس البطرخانة والرسالة المارونية بمصر، والأب طارق مشعلاني، المدير المالي البطرخانة المارونية، والراعي المساعد بالكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى سيادة السفير علي الحلبي، السفير اللبناني بالقاهرة، وسيادة القنصل شربل نمر، القنصل اللبناني بالقاهرة، والسيدة رحاب أبو زين، القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمصر.

تضمن القداس الإلهي الكلمة الروحية من غبطة البطريرك الماروني. وفي نهاية القداس، تم توزيع الدروع التذكارية لغبطة البطريرك الراعي، والمطران جورج شيحان، والآباتي بيار نجم، كما تم تكريم السيدة وفاء غزالة، زوجة المتنيح المهندس وصفي ساويرس، المتبرع بكابيلا القديسة ريتا. واختتم صاحب الغبطة الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين.