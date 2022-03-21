طلب إحاطة لوزير الصحة لإنقاذ معهد ناصر من الموت الاكلينيكي

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بمهام وزير الصحة والسكان القيام بزيارة مفاجئة لمستشفى معهد ناصر ليرى بنفسه المشكلات والزمان الخطيرة التى يتعرض لها غالبية المرضى خاصة من الفقراء والبسطاء داخل هذا المعهد الذي كان واحداً من اهم وافضل المؤسسات الطبية فى مصر فى عهد الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق والذى كان فى مرات كثيرة يدير شئون الوزارة من داخل معهد ناصر.

وقال " أمين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار : " للاسف الشديد إن هذا الصرح الطبى الكبير اصيب بالمرض والشيخوخة فالأطباء غير موجودين ويحضرون بالتليفون وهناك نقص الإمكانيات فى غرف العمليات وضعف فى الخدمة العلاجية المقدمة والمرضى يشكون الإهمال فى مستشفى معهد ناصر وجميع المسئولين بالمستشفى يقولون : "اصبروا علينا" والمرضى يشكون من وقف علاج المحولين من التأمين الصحي يهدد حياة أصحاب الحالات الحرجة".

وقال النائب أشرف أمين إن الاستشاريون وكبار الأطباء من اساتذة الجامعات لا يتواجدون إلا قليلًا وليذهب المريض بآلامه إلى قاع الجحيم والأمر لا يتعلق بإمكانيات لكنه هو إهمال رسمى مع سبق الاصرار والترصد مؤكداً أن مستشفى معهد ناصر ذو أهمية خاصة فى منظومة العلاج الحكومى خاصة أن الطاقة الاستيعابية لهذا الصرح الكبير تبلغ 1000 سرير، ويعمل به عدد من أشهر أساتذة الطب فى مصر، ويقدم الخدمات للمرضى المشمولين بمظلة التأمين الصحى، ويتردد عليه يوميًا نحو 15 ألف مريض، إلا أن عدوى الإهمال الوبائية انتقلت إليه بدوره فعلى سبيل المثال طرقاته تحولت إلى مسرح للفوضى والقذارة فيها ويفترش المرضى وذووهم الأرض وينتظرون رحمة السماء لأن رحمة الأطباء غدت بهم شحيحة كما أن غالبية المرضى وأسرهم يقفون بالطوابير أمام مكتب مدير المعهد ومختلف المسئولين بالمعهد من أجل الحصول على حقهم في الرعاية الصحية.

وطالب النائب أشرف أمين بوضع حلول عاجلة للمشكلات والأزمات المتعددة داخل معهد ناصر مؤكداً أن ذلك الأمر لن يتحقق الا من خلال مواجهة الإهمال والتسيب داخل هذا الصرح الطبى الذى كان نموذجاً رائعاً ومتفرداً فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المرضى الذين يترددون على من القاهرة وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وحذر النائب أشرف أمين من الانهيار الكامل لهذا الصرح الطبى اذا لم يقوم الدكتور خالد عبد الغفار باعطاء اولوية قصوى لاعادة معهد ناصر للحياة مرة اخرى قبل أن يصاب بأمراض خطيرة ومزمنة ويدخل فى مرحلة الموت الإكلينيكي سيكون من الصعب على الحكومة انقاذه وعودته للحياة مرة اخرى مطالباً من المستشار الدكتور حنفى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة للجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على ما جاء فى طلب الإحاطة.

