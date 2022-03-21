جرائم حدثت ليلا: العثور على جثتين بجرعة مخدرات زائدة و«حلم الآثار» يقتل اثنين في منشأة القناطر

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة التي شهدها الشارع المصري حققت فيها الأجهزة الأمنية، وتمثلت في مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة والغاز يقتل شابًا وفتاة داخل شقة بأكتوبر.

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى مسكنه بالسلام

كثفت مباحث القاهرة، أمس الأحد، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بمدينة السلام.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود جثة داخل شقة سكنية في مدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب 25 عامًا توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

«جرعة مخدرات زائدة» تقتل فتاة فى مدينة نصر

تسببت جرعة مخدرات زائدة في وفاة فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، في القاهرة، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود جثة داخل شقة سكنية في مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة فتاة توفيت بسبب جرعة مخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

العثور على فتاة ماتت بمسكنها بمدينة نصر: «فى حالة تعفن»

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر الجزئية، أمس الأحد، لجثة فتاة عثر عليها داخل شقتها بمدينة نصر عن أنها في حالة تعفن.

وأوضحت المناظرة أن الفتاة ترتدي كامل ملابسها ولقيت مصرعها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية إثر تعاطيها جرعة زائدة من المواد المخدرة وأمرت باستدعاء أهل الفتاة لسماع أقوالهم.

مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة

لقيت فتاة مصرعها، أمس الأحد، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة إمبابة، في الجيزة، وجارٍ تكثيف الجهود حول الواقعة لكشف ملابساتها

«حلم الآثار» يقتل اثنين في منشأة القناطر

لقي عاملان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار عليهما داخل مزرعة بمنطقة برقاش بمنشأة القناطر، في محافظة الجيزة.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمزلقان أبوتمادة بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه، أمس الأحد، أسفل عجلات القطار بمزلقان أبو تمادة التابع لمدينة كفر الشيخ، إثر عبوره منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة شخص فى حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

لقى شخص مصرعه، أمس الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين بمدخل قرية بنى سلامة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، في محافظة الجيزة.