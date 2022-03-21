«تجارية الإسماعيلية»: استمرار تخفيضات الأسعار في معارض أهلا رمضان

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عن استمرار تخفيضات الأسعار في جميع سلاسل معارض "أهلا رمضان" التي تنظمها الغرفة بمدينة الإسماعيلية والمراكز التابعة لها، وذلك بعد أن شهدت إقبالا كبير من المواطنين، مؤكداً علي توافر جميع السلع الغذائية والمنتجات بأسعار تنافسية، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات.

وقال المحاسب أسامة العدوي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن جميع معارض "أهلا رمضان" المنتشرة في المدينة ومراكز المحافظة تضم جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والأسماك، والبيض، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها، وذلك في أطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وخطة الغرفة التجارية الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض.

ومن جانبه أضاف خالد الجداوى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن معرض "أهلا رمضان" يتم إطلاقه سنويا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ويساهم في توفير مختلف السلع منها اللحوم الطازجة، والمجمدة، وجميع أنواع الخضروات والفاكهة، والسلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى السلع الرمضانية مثال، البلح بجميع أنواعه، والمشمشية، والخروب، وقمر الدين، والزبيب، والتمر هندي، وجوز الهند، بأسعار مخفضة تناسب الجميع وبجودة عالية.

وأشار محمد السيد مدير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أنه يتم التأكيد بصفة مستمرة على البيع بأسعار مخفضة كثيرًا عن الخارج، وسط رقابة مشددة ومتابعة على مدار الساعة من غرفة تجارية الإسماعيلية على جودة وسلامة المنتجات والسلع المعروضة، مع توفير جميع السلع الغذائية المختلفة بكافة أنواعها بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة ‏الغلاء استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم‎.