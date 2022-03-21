التحفظ على 4 طن زيت طعام وفول مجهولة المصدر بمصنع تعبئة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، التحفظ علي 2 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع تعبئة بدون تحميل بتانك من الصاج المجلفن تمهيدًا لتعبئته فى جراكن بلاستيك و 2 طن فول مجهولة المصدر، قبل ترويجه بالاسواق مما يشكل خطراً على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلعة غذائية مجهولة المصدر.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع تعبئة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العامرية، لحيازته كمية من زيت الطعام مجهول المصدر داخل تانكات قبل تعبئته وترويجة بالاسواق مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 2000 كيلو زيت داخل تانك من الصاج المجلفن تمهيدًا لتعبئته فى جراكن بلاستيك زنة الجركن 20 كيلو مجهول المصدر، كما عثر علي 110 شيكارة فول زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالى كمية 2750 كيلو مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، التحفظ على 1٫140 طن زيت طعام داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبه شوائب وتغير فى الخواص الطبيعية، بحوزة سائق قبل تجميعه لبيعه بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق يستقل إحدى السيارات حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، لحيازته كمية من زيت الطعام مجهول المصدر وبه شوائب قبل بيعه بالاسواق مما يضر بصحة المواطنين.

تم القاء القبض علي المتهم وبتفتيش السيارة عثر على 1٫140 طن زيت طعام داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبه شوائب وتغير فى الخواص الطبيعية، وذلك لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى مستخدماً السيارة المشار إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.