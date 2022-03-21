شكري يجتمع مع رئيس أركان الجيش الباكستاني

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ صباح اليوم الاثنين رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء يأتى في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان، وتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

كان شكرى قد وصل أمس الأحد إلى باكستان المحطة الرابعة لجولته الآسيوية التى شملت كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.