الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شكري يجتمع مع رئيس أركان الجيش الباكستاني

سامح شكري
سامح شكري

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ صباح اليوم الاثنين رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء يأتى في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان، وتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

كان شكرى قد وصل أمس الأحد إلى باكستان المحطة الرابعة لجولته الآسيوية التى شملت كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.

اسلام اباد العاصمة الباكستانية الجيش الباكستاني سامح شكري وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

«الصحة» تكشف حقيقة وجود تعارض بين لقاح كورونا والصيام

العثور على جثة متفحمة في حريق سيارة أجرة ببورسعيد

اليوم.. محاكمة المتهم بتزوير محررات تابعة لبنك التعمير والإسكان

الأمم المتحدة تعلن موعد انطلاق الدورة السابعة للجنة الدستورية السورية

التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة