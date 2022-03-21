في عيد الأم.. أماكن يمكنك زيارتها مع «ست الحبايب»

تحتفل الكثير من البلاد العربية، اليوم، بعيد "ست الحبايب" والذي يعتبر فرصة جيدة للتعبير عن الحب لها والامتنان لكل ما فعلته خلال مسيرتها في تربية الأبناء.

وقبل هذا اليوم يسعى الأبناء لإحضار الهدايا من أجل إدخال الفرحة والسعادة على قلب الأم التي كرمتها الأديان السماوية، فهناك من يقدم الهدايا العينية، والبعض الآخر يمكن أن يجعل اليوم مميزًا ولا ينسى بـ"خروجة".

في السطور التالية نقدم عددا من الأماكن التي يمكن الإستعانة بها، للخروج بصحبة الأم والأسرة جمعاء لجعله يومًا لا ينسى بذكرياته وتفاصيله.

ممشى أهل مصر

أفتتح منذ أيام قليلة ممشى أهل مصر والذي يعتبر من المزارت السياحة بطول نهر النيل، ويمتد من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو، حيث يمكنك التفكير في التنزه هناك بصحبة الأسرة.

يضم الممشى الكثير من الكافيهات بالإضافة إلى البازارت التي تجعل اليوم مميزًا بذكريات لا تنسى، كما أنه من الأماكن المجانية، حيث يمكنك الاستمتاع بصحة الوالدة بمنظر النيل والمراكب الشراعية.

زيارة الأهرامات

يساعد طقس هذه الأيام في جعل منطقة الأهرامات من أجل الأماكن التي يمكن أن تفكر فيها لزيارتها بصحبة والدتك والأسرة، وذلك بسبب برودة الجو التي تساهم في تهدئة آشعة الشمس في هذه المنطقة.

يمكنك الاستمتاع برؤية الأهرامات، بالإضافة إلى ركوب "الحنطور" والخيل، والتقاط الصور التذكارية التي تجعل يوم عيد الأم من الأيام التي لا تنسى لك ولـ"ست الحبايب".

الحديقة اليابانية بحلوان

إذا كنت من ساكني حلوان ومدينة 15 مايو، فيمكن زياة الحديقة اليابانية بوسط حلوان، فهي تبعد بثلاث دقائق عن محطة المترو.

تتميز الحديقة بالمناظر الخلابة، بالإضافة إلى الطراز الياباني التي صممت بها الحديقة والذي جعلها مقصدًا للكثيرين من اجل إلتقاط الصور التذكارية خاصة مع تمثال بوذا وتلاميذه.

خروجة في السيدة زينب

تعتبر المزارات الدينية من الأماكن التي تفضلها الكثير من الأمهات، لذا يمكنك الاستعانة بها، حيث يعد مقام السيدة زينب من الأضرحة التي لها طابع خاص.

كما أن منطقة السيدة زينب تضم الكثير من المطاعم المتنوعة والشهيرة، والتي يمكن الاستعانة بها، خاصة في هذه الأيام حيث تنتشر بشوارع السيدة زينب شوادر بيع فوانيس رمضان التي لها طابع خاص في هذه المنطقة العريقة.