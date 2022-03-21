«ذا ناشيونال» تشيد بصندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية: مصر تبنى اقتصاد المستقبل

قالت صحيفة" ذا ناشيونال"، في تقرير لها، إن تأسيس صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بين أكبر ثلاث بنوك حكومية مصرية مع شركة رأس المال الاستثماري جلوبال فينتشرز الإماراتية سوف يعزز نمو القطاع التكنولجيا المالية ودفع الشمول المالي، حيث تسعى مصر إلى بناء "اقتصاد المستقبل".

وتابعت: ستستثمر أكبر ثلاثة بنوك في مصر 85 مليون دولار في صندوق جديد للتكنولوجيا المالية، مع بنك مصر كمستثمر رئيسي، حيث أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة سيدعمون صندوق التكنولوجيا المالية الجديد، الذي وافق عليه البنك المركزي المصري وتديره شركة رأس المال الاستثماري جلوبال فينتشرز الإماراتية.

وقالت الصحيفة: هذه الخطوة هي جزء من الاستراتيجية الوطنية لمصر التي "تهدف إلى خلق بيئة مواتية لصناعة التكنولوجيا المالية واعتماد حلول أكثر ابتكارا قادرة على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة أقل، كخطوة حاسمة للتحول.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا.

وسبق، وقالت الجامعة الأمريكية في القاهرة، إن استثمارات رأس المال الاستثماري في مصر تضاعفت أكثر من ثلاث مرات سنويًا في عام 2021 لتصل إلى 445 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز مليار دولار هذا العام.

وقالت منصة البيانات ماجنيت، إن مصر استحوذت العام الماضي على 15 في المائة من المعاملات و 11 في المائة من رأس المال المنشور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما استحوذت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على 17 في المائة من الصفقات التي تم إغلاقها العام الماضي في البلاد.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن الصندوق سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري من خلال دعم المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد وخلق بيئة للمساعدة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع.

وقال: "هذه خطوة مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية العربية والأفريقية، كما ستساعد في رفع معدلات الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في مصر، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق رؤية مصر 2030".

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن الصندوق سيدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المرحلة المبكرة للمساعدة في بناء "اقتصاد المستقبل المصري".

وقال باسل مفتاح، الشريك في جلوبال فنتشرز، إن "الاقتصاد الضخم في مصر الذي لا يتعامل مع البنوك والشباب والاقتصاد الذي يهيمن عليه النقد يوفر فرصًا قوية للشركات المحلية والإقليمية التي تدعم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية التي لا تزال تشهد نموًا هائلًا في السوق".

وقال إسلام درويش، الشريك في صندوق Nclude FinTech: على مدى السنوات القليلة الماضية، حققت مصر "قفزة نوعية إلى الأمام من خلال أن تصبح موطنًا لمنظومة ريادة أعمال نابضة بالحياة مع التكنولوجيا المالية في صميمها".