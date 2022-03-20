تكريم 86 أما و12 موظفة مثالية بمناسبة عيد الأم.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

حصدت وزارة القوى العاملة عدد من الأحداث والقضايا الهامة، اليوم الأحد، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عيّنت 4374 شاباً، منهم 96 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12129 راغب عمل منهم 235 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 381 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

https://www.dostor.org/3748082

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

https://www.dostor.org/3748083

أكد المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية أن الحركة النقابية السورية سوف تظل بمواقفها النضالية المشرفة رائدة تقود منارة العمل النقابي العربي، وفق ثوابت اتفق عليها كل عمال الشعوب العربية، وعززها القادة العرب في دولنا، ويأتي في المقدمة قضية فلسطين المركزية.

https://www.dostor.org/3748142

تعقد النقابة العامة للعاملين بالتجارة، غدا الإثنين، مؤتمر الجمعية العمومية برئاسة محمد عبد ربه لمناقشة تقرير نشاط النقابة في مجالات التدريب والتثقيف العمالي والخدمات التي تقدمها للعاملين وأسرهم والتعاون مع المنظمات العربية والدولية.

https://www.dostor.org/3748330

كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، في الاحتفال السنوى الذى تقيمه وزارة القوى العاملة بمناسبة عيد الأم 86 أما مثالية على مستوى الديوان العام، و27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومجلة العمل التي تصدر عن الوزارة، حيث وصل عدد المكرمات للأم المثالية من ديوان عام الوزارة 31 أماً، ومن المديريات والمركز القومى ومجلة العمل 55 أماً، فضلا عن 12 موظفة مثالية بالوزارة والمجلة.

https://www.dostor.org/3748570