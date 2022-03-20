الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمة بالنصب على المواطنين فى كرداسة

حبس متهمة
حبس متهمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس سيدة المعروفة إعلاميًا بـ«مستريحة كرداسة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة استثمارها مقابل أرباح شهرية، والتزمت مع المواطنين في دفع الأرباح الشهرية، حتى امتنعت عن سداد الأرباح، وحينما طالبوها برد أصول أموالهم، تهربت منهم، وبعد فترة اختفت.

وتابعت التحقيقات أن المتهمة نجحت في جمع 32 مليون جنيه من المواطنين، بعدما اقنعتهم بتشغيلها في التجارة، ووعدتهم بهامش ربح خيالي، مما دفع عدد كبير من المواطنين للوثوق بها، بهدف استثمار أموالهم، دون أن يعلموا أن ذلك الربح مجرد فخ؛ للنصب عليهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، بعد توالى البلاغات عليها، تفيد بتعرض عدد كبير من المواطنين للنصب على يد المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة تجديد حبس مستريحة كرداسة النصب والاحتيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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