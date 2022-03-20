متلازمة ما بعد كورونا.. ما هى الأعراض وكيفية التعامل معها؟

لا صوت يعلو فوق صوت فيروس كورونا، فقد مر عامان على الوباء القاتل والذي أودي بحياة الكثيرين، فوفقًا لما أكده الأطباء بموقع " onlymyhealth" الطبي، فهناك مشكلة قد تواجه المتعافين من فيروس كورونا وهي متلازمة ما بعد الكوفيد.

ما هى أعراض ما بعد كورونا وكيفية معالجتها؟

كان فيروس كورونا موجودًا منذ نحو عامين، واعتاد الناس على التعايش معه، فإنهم يعرفون بالضبط كيف يتعاملون مع الموقف، وما الذي يجب فعله وما لا يجب فعله عندما يصابون بالعدوى، ولكن يبقى السؤال هو كيفية التعامل مع أعراض ما بعد فيروس كورونا، حيث يمكن أن تكون خفيفة بالنسبة للبعض ولكنها شديدة بالنسبة للآخرين، أثر سلبي على الصحة العقلية والجسدية على حد سواء.

وهناك بعض الأعراض التي يمكن أن تتحسن في غضون بعض الوقت ولكن بعضها يمتد لفترة أطول من المتوقع، حيث تستمر هذه الأعراض لفترة أطول ويجب العناية بها في أقرب وقت ممكن.

أوضح الأطباء أن السعال يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 3 أسابيع من التشخيص، بالإضافة إلى الإرهاق الذي قد يجعل العمل المنتظم صعبًا بالنسبة لك.

كما أن الإصابة بضباب الدماغ من الأعراض لما بعد فيروس كورونا، فقد تشعر بأن التركيز أو التفكير بوضوح على الأشياء أصبح صعبًا.

ويعاني البعض من الشعور بالقلق أو الاكتئاب أو تقلبات مزاجية حادة، بالإضافة إلى صعوبة في النوم مما يجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم مما يؤدي إلى زيادة التعب وأعراض أخرى.

يعتبر تساقط الشعر أحد الأعراض التي يتم ملاحظتها حتى عند الأطفال باستثناء كبار السن، حيث يفقد بعض الناس حاسة الشم والتذوق مما يؤدي إلى فقدان الشهية مما يجعلهم أضعف.

وأشار الباحثون إلى أنه تستمر هذه الأعراض لفترة أطول في حالة المرضى الأكبر سنًا أو المرضى الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو حالات طبية أخرى.

كيف تعالج أعراض ما بعد فيروس كورونا؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة التهاب الحلق بسبب السعال المتكرر، فمن المهم استخدام المطهرات وأدوية التهاب الحلق، كما أن شراب "كوفسيلر" فعال جدًا في علاج السعال وسيجعلك تشعر بتحسن.

وإذا كنت تواجه صعوبة في النوم فيمكنك محاولة النوم على جانبك الأيمن أو الأيسر وتجنب النوم على ظهرك، قد يساعدك هذا في الحصول على نوم جيد.