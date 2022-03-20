جرينوف وبنادق آلية.. «الداخلية» تضبط 1270 قطعة سلاح (فيديو)

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأثمرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (63) متهم، وبحوزتهم (34 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 41 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (41) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3156) حكم قضائي متنوع، وضبط تشكيل عصابي ضم (3) متهمين.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر وضبط (605) عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – كفر الشيخ – سوهاج – جنوب سيناء – قنا – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - أسوان) وبحوزتهم (310 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.