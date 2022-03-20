الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الفيوم»: ننسق مع «التموين» لضبط عملية توريد القمح

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم تنسيق بين وزارتي الزراعة و التموين

استقبل الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمكتبه بديوان عام المديرية للتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري لضبط عملية توريد القمح للموسم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلاً على المزارعين أثناء الاستلام والتوريد للشون والصوامع.

وحصرت مديرية الزراعة بالفيوم تلك المساحات والمتوقع من الإنتاج والتوريد وسيتم التنسيق مع وكلاء وزارة الزراعة والري للحفاظ على سلعة هامة واستراتيجية وعدم شعور المواطن بأي عجز أو نقص، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكيل زراعة الفيوم تنسيق وزارتي الزراعة التموين عملية توريد القمح

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وائل لطفي

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