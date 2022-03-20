الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قصة كفاح».. أم المنيا المثالية: توفى زوجها في حادث معدية وساهمت في تعليم 3 أبناء

أمل حسين محمد السيد
أمل حسين محمد السيد

أمل حسين محمد السيد دياب، 53 سنة، الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا، قصة كفاح وإصرار عاشتها بعد وفاة زوجها غرقا في حادث معدية، وإصابة أحد أبنائها الثلاثة بمرض التوحد فحصلت على العديد من الدورات التدريبية للتعامل مع مرض أبنها، كما قامت بتكوين جمعية أهلية لذوي الهمم لمكافحة التوحد وناضلت مع نجلها حتى حصل على دبلوم زراعة.

«أمل» حاصلة على بكالوريوس زراعة وتعمل معلمة بإحدى المدارس، وتعول 3  أبناء الأكبر حاصل علي بكالوريوس صيدلة والثني حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، والثالث من ذوي الهمم ومصاب بمرض التوحد حاصل على دبلوم زراعة.

اعتمدت الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا عللا راتبها من عملها كمعلمة بجانب معاش زوجها الذي توفي منذ 8  سنوات لاستكمال المشوار التعليمي لابنائها الثلاثة وبعد نجاحها في مواجهة مرض نجلها الأصغر قامت بإلحاقه بمدرسة خاصة لتعلم اللغة ونجحت في تكوين جمعية أهلية خاصة بذوي الأحتياجات الخاصة وخاصة مرض التوحد ومازالت تواصل نشاطها بالجمعية حتي الآن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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