الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طالبات جنوب الوادي يحصدن ذهبية كرة الطائرة الشاطئية بأولمبياد الكليات المتخصصة بسوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت لجنة مسابقات أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية، والتي تنظمها جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن النتائج النهائية لدور المجموعات طالبات في كرة الطائرة الشاطئية، والتي أسفرت عن حصول جامعة الوادي الجديد على المركز الأول، وجامعة أسيوط المركز الثاني، وأخيراً المركز الثالث لجامعة المنصورة. 

و قام بتحكيم المنافسات النهائية في تلك اللعبة كابتن محمد عبدالرحمن، كابتن أبو بكر عبدالمنعم محمد، كابتن محمود السيد أحمد، كابتن مجدي حموده، كابتن هشام ابراهيم متولي، كابتن جمال حسن، وكابتن مصطفى عبدالحميد.

و سيتم تكريم الفائزين في حفل ختام  الأولمبياد، اليوم، والتي يشارك فيها 264 طالبا من 12  جامعة حكومية تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة.

فيما فازت جامعة سوهاج بالميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة 3×3 طلاب، بعد حصولها على المركز الأول في نهائيات أولمبياد الكليات المتخصصة، لكليات التربية الرياضية.  

 وأسفرت النتائج النهائية لختام مباريات اليوم عن تلك النتيجة المعلنة، وبذلك تكون الجامعة قد تربعت على قمة المجموعات، بينما تصدرت جامعة جنوب الوادي المركز الثاني وحصولها على الميدالية الفضية، كما حصلت جامعة بنها على المركز الثالث، وفازت بالميدالية البرونزية، وكان المركز الرابع كان من نصيب جامعة كفر الشيخ، جاء ذلك خلال المنافسات التي تقام على ملاعب الجامعة بالحرم القديم، ضمن أولمبياد الكليات المتخصصة، و جدير بالذكر أنه قام بتحكيم المنافسات النهائية، كابتن كمال خليل، وكابتن مهاب ممدوح ومحمود حسن، وكابتن علاء عبدالحميد، وكابتن أحمد أنصف.

صورة الاول اليوم الوادي الجديد صور خلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

العظمى بالقاهرة 18.. «الأرصاد»: طقس الإثنين شديد البرودة ليلًا

قطار مساعدات رمضان يصل قرى «حياة كريمة».. توزيع 200 ألف كرتونة سلع

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط مشددة للمسلسلات الرمضانية

النائب العام يأمر بإعادة التحقيق فى وفاة سيدة داخل غسالة ملابس بكفرالشيخ

«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

القس. رفعت فكرى

عيد الأم

علي سعدة

تأملات ذات شجون

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية