طالبات جنوب الوادي يحصدن ذهبية كرة الطائرة الشاطئية بأولمبياد الكليات المتخصصة بسوهاج

أعلنت لجنة مسابقات أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية، والتي تنظمها جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن النتائج النهائية لدور المجموعات طالبات في كرة الطائرة الشاطئية، والتي أسفرت عن حصول جامعة الوادي الجديد على المركز الأول، وجامعة أسيوط المركز الثاني، وأخيراً المركز الثالث لجامعة المنصورة.

و قام بتحكيم المنافسات النهائية في تلك اللعبة كابتن محمد عبدالرحمن، كابتن أبو بكر عبدالمنعم محمد، كابتن محمود السيد أحمد، كابتن مجدي حموده، كابتن هشام ابراهيم متولي، كابتن جمال حسن، وكابتن مصطفى عبدالحميد.

و سيتم تكريم الفائزين في حفل ختام الأولمبياد، اليوم، والتي يشارك فيها 264 طالبا من 12 جامعة حكومية تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة.



فيما فازت جامعة سوهاج بالميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة 3×3 طلاب، بعد حصولها على المركز الأول في نهائيات أولمبياد الكليات المتخصصة، لكليات التربية الرياضية.

وأسفرت النتائج النهائية لختام مباريات اليوم عن تلك النتيجة المعلنة، وبذلك تكون الجامعة قد تربعت على قمة المجموعات، بينما تصدرت جامعة جنوب الوادي المركز الثاني وحصولها على الميدالية الفضية، كما حصلت جامعة بنها على المركز الثالث، وفازت بالميدالية البرونزية، وكان المركز الرابع كان من نصيب جامعة كفر الشيخ، جاء ذلك خلال المنافسات التي تقام على ملاعب الجامعة بالحرم القديم، ضمن أولمبياد الكليات المتخصصة، و جدير بالذكر أنه قام بتحكيم المنافسات النهائية، كابتن كمال خليل، وكابتن مهاب ممدوح ومحمود حسن، وكابتن علاء عبدالحميد، وكابتن أحمد أنصف.