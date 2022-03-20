الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال شهر مارس

«القومي للمرأة» يشكر «الداخلية» لتخصيص مستشفيات الشرطة للكشف على السيدات مجانا

الداخلية
الداخلية

تواصل وزارة الداخلية جهودها في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين، من خلال تقديم الكشف الطبي للسيدات بمستشفيات الشرطة. 

 وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،لإعلان قطاع الخدمات الطبية بتخصيص مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على السيدات مجاناً احتفالاً بشهر مارس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذي يعد استكمالا لجهود الوزارة في دعم ومساندة المرأة المصرية، مشيدة بحرص أجهزة وقطاعات الوزارة الدائم على  تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية خاصة في مجال الرعاية الطبية.

ويتم  توقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية المختلفة، خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني، وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال في المجتمع.

وزارة الداخلية الكشف الطبى مستشفى الشرطة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المرأة المصريه

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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