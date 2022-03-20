الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 7 أطنان دقيق قبل حجبه عن الأسواق بالإسكندرية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 7 أطنان "دقيق أبيض" داخل مخزن بدون ترخيص معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلعة غذائية بقصد رفع سعرها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الدقيق الابيض مجهول المصدر بقصد حجبها عن الأسواق.

تم مداهمة المخزن والقي القبض المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 7 أطنان "دقيق أبيض" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ضباط التداول النيابة الاسواق محافظ بدون ترخيص الإسكندرية

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وائل لطفي

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