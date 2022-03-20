استقرار الجنيه مقابل الدولار في بداية تعاملات الأسبوع

حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار، في بداية التعاملات الأسبوعية -اليوم الأحد، وذلك للشهر السادس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر.

ويأتي استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي؛ ما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة .

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية .

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار ما بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع .

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر؛ ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، فقد ارتفعت العملة الأوروبية اليوم 10 قروش في البيع واستقرار في الشراء .

ففي بنكي مصروالأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجلت العملة الأوروبية 17.21 جنيه للشراء، و 17.49 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، سجل 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع .

وتداولت أسعار متوسط العملة الأوروبية بالبنك المركزي المصري 17.30 جنيه للشراء، 17.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر والأهلي ، سجل الاسترليني 20.50 جنيه للشراء، 20.77 جنيه في البيع .

وفي البنك التجارى الدولي، سجل 20.53 جنيه للشراء، و 20.79 جنيه للبيع.

وتداولت أسعار متوسطات الجنيه الاسترليني في البنك المركزى المصرى 20.54 جنيه للشراء، 20.67 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، مازال سعر الريال السعودي يحافظ على استقراره في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء ، و4.19 جنيه للبيع.