تجديد حبس سيدة قتلت فرد أمن اصطحبها لمنزله بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل فرد أمن وسرقة متعلقاته بعد أن استغل عدم وجود زوجته واحضرها الشقة. وتمت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال زوجة المجني عليه عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها وفاة زوجها فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة، داخل الشقة سكنهما وبه 3 طعنات بالرقبة، وما قررته زوجته بأنها كانت متواجدة طرف أهليتها لحضور حفل زفاف، ولدى عودتها اكتشفت سرقة شاشة التليفزيون وبعض المتعلقات.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين استهدافها والقي القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت بتعرفها على المجنى عليه مُنذ عدة أشهر واصطحبها المجنى عليه والتوجه لشقته، وعقدت العزم على سرقة شقة المجنى عليه بأسلوب "المغافلة"، وقيامها بإحضار مقص حديدى وتعدت به عليه، أحدثت إصابته التى أودت بحياته واستولت على "شاشة تليفزيون ومبلغ مالي، وهاتف محمول وحقيبة يدوية صغيرة الحجم خاصة بزوجة المجنى عليه بداخلها بعض البطاقات وبطاقة بنكية"، أرشدت عن المسروقات بمحل إقامتها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس سائق تاكسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي ضربًا بماسورة حديدية على رأس سائق توك توك والتسبب في وفاته إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل بمنطقة القصعى شرقي الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها وسؤال شهود العيان.