نشرة الحوادث المسائية.. تفنيد شائعات إخوانية وخريطة أفرع مبادرة «كلنا واحد»

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم السبت، وحازت على اهتمام الكثير من القراء.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة و ضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

مصدر أمني ينفي نشوب مشاجرة بين نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: شائعة إخوانية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تعرض أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاعتداء بالضرب من قِبل نزلاء آخرين داخل محبسه.

https://www.dostor.org/3747978

بالعناوين.. خريطة أفرع مبادرة «كلنا واحد» على مستوى الجمهورية

أبرزت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، العناوين والأفرع الخاصة بمبادرة كلنا واحد، في كافة المحافظات والبلغ عددها 993 فرعا بالشركات التجارية المتخصصة في المجالات الخاصة بالمبادرة.

https://www.dostor.org/3747949

مضبوطات بـ 11.5 مليون جنيه.. حبس صاحب مصنع الهيروين في الإسماعيلية

قررت نيابة مركز الإسماعيلية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذا من مزرعة شقيقه، "محبوس على ذمة قضية مخدرات"، كائنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وهو ووالده الهارب.

https://www.dostor.org/3747954

26 مارس.. الحكم في استئناف 11 متهما بشبكة أداب على أحكام حبسهم

حجزت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم استئناف 11 متهما بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة قصر النيل، على حكم حبسهم بأحكام تراوحت ما بين 6 سنوات وحتى 10 سنوات لجلسة 26 مارس الجارى للحكم.

https://www.dostor.org/3747860

رفضت إقراضه مبلغًا ماليًا.. تأجيل محاكمة قاتل شقيقته وجنينها في مصر القديمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس ومحمد فاروق- تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شقيقته بمصر القديمة، بسبب رفضها إقراضه مبلغًا ماليًا، وذلك لجلسة 21 مايو، للاطلاع والاستعداد والمرافعة.

https://www.dostor.org/3747854

قطار الحوامدية يدهس طفلا أثناء عبوره السكة الحديد

شهد مركز الحوامدية، جنوب الجيزة حادث دهس قطار، لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه، صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد.

https://www.dostor.org/3747833

«قطعها بسكينتين».. المشدد 15 عامًا لمتهم بقتل زوجته فى القليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لمراقب جودة بشركة أغذية لاتهامه بقتل زوجته لخلافات زوجية بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

https://www.dostor.org/3747803

«صورته فيديو».. ضبط عامل نظافة تحرش بفتاة فى محطة مصر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تعرض إحدى الفتيات للتحرش من أحد عمال النظافة بإحدى محطات السكة الحديد وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ من (إحدى السيدات- مقيمة بالمنوفية) بشأن تعرض إحدى الفتيات للمضايقة من قبل أحد العاملين بمحطة سكك حديد القاهرة، وقيامها بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

https://www.dostor.org/3747764