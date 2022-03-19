26 مارس.. الحكم في استئناف 11 متهما بشبكة أداب على أحكام حبسهم

حجزت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم استئناف 11 متهما بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة قصر النيل، على حكم حبسهم بأحكام تراوحت ما بين 6 سنوات وحتى 10 سنوات لجلسة 26 مارس الجارى للحكم.

كان قد دفع محامي ودفاع المتهمين ببطلان التحريات وعدم معقولية الواقعة، أو وجود دليل مادي يثبت صحة الاتهامات الموجهة لموكليه، وقصور تحقيقات النيابة العامة، وبطلان أمر ضبط وإحضار المتهمين، وطلب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت بحبس 11 متهما على خلفية تورطهم فى إدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وواجه كل متهم من المتهمين اتهامات تنوعت ما بين فتح مكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب، واعتياد ممارسة الرزيلة، وتسهيل ممارستها، والإعلان عن أنفسهم بالإغراء، والعمل بمكان معد لممارسة الرذيلة.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين من الأول وحتى الرابع 7 سنوات على خلفية تورطهم فى 3 اتهامات، كما قضت بحبس المتهمين من الخامس وحتى التاسع 10 سنوات لاتهامهم ب4 اتهامات، وحبس المتهم العاشر 6 سنوات على خلفية اتهامه بتهمتين، والحادى عشر 6 سنوات و 6 أشهر.