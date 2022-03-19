السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قطعها بسكينتين».. المشدد 15 عامًا لمتهم بقتل زوجته فى القليوبية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لمراقب جودة بشركة أغذية لاتهامه بقتل زوجته لخلافات زوجية بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9651 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2187 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "أسامة أ ع"، 43 سنة، مراقب جودة بشركة أغذية، مقيم أبو زعبل دائرة المركز، قتل المجني عليها "لمياء. ز. أ"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين "سكينتين"، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وجرى تشكيل فريق بحث وتمكن من كشف لغز الواقعة وتبين أن مرتكب الجريمة هو زوجها لوجود خلافات زوجية بينهما، وجرى ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

تحقيقات زوجية مركز شرطة الجريمة العثور على جثة ربة منزل السجن المشدد محكمة جنايات

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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