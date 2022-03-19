السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مضبوطات بـ 11.5 مليون جنيه.. حبس صاحب مصنع الهيروين في الإسماعيلية

حبس
حبس

قررت نيابة مركز الإسماعيلية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذا من مزرعة شقيقه، "محبوس على ذمة قضية مخدرات"، كائنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وهو ووالده الهارب.

كانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى نشاط أحد الأشخاص، والده، "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذين من مزرعة مملوكة لشقيق الأول مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 52 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من الخامات التى يتم استخدامها فى التصنيع، الأدوات والمعدات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع، بندقية آلية، خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار، سيارة، هاتف محمول، مبلغ مالى".

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بإحرازه وحيازته لها بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها بالمشاركة مع والده "الهارب"، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والسيارة للتنقل والهاتف المحمول للترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 11.5 مليون جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

الرئيس السيسى يوجه بالتركيز على امتلاك قدرة توطين الصناعة والتكنولوجيا بقطاع التشييد

وزير السياحة والآثار يتفقد قاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة

ضبط 60 ألف وحدة زريعة طوبار مهربة من بحيرة البرلس

مصرع شخصين وإصابة 17 في حادث تصادم بطريق مصر ـ أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

راتبه 268 ألف دولار.. ماذا وجد القراصنة في وثائق رئيس الموساد؟ (صور)

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله