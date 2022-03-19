مضبوطات بـ 11.5 مليون جنيه.. حبس صاحب مصنع الهيروين في الإسماعيلية

قررت نيابة مركز الإسماعيلية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذا من مزرعة شقيقه، "محبوس على ذمة قضية مخدرات"، كائنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وهو ووالده الهارب.

كانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى نشاط أحد الأشخاص، والده، "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذين من مزرعة مملوكة لشقيق الأول مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 52 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من الخامات التى يتم استخدامها فى التصنيع، الأدوات والمعدات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع، بندقية آلية، خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار، سيارة، هاتف محمول، مبلغ مالى".

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بإحرازه وحيازته لها بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها بالمشاركة مع والده "الهارب"، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والسيارة للتنقل والهاتف المحمول للترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 11.5 مليون جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.