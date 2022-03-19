السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالعناوين.. خريطة أفرع مبادرة «كلنا واحد» على مستوى الجمهورية

كلنا واحد
كلنا واحد

أبرزت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، العناوين والأفرع الخاصة بمبادرة كلنا واحد، في كافة المحافظات والبلغ عددها 993 فرعا بالشركات التجارية المتخصصة في المجالات الخاصة بالمبادرة.

275560610_339308641565860_4653680326247389977_n

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا_واحد ) لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من يوم 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للإستيراد والتصدير) بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

275561107_339308488232542_6650962469205037953_n

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg

275570803_339308584899199_2554425832120486413_n

بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى (عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين ) لإنشاء (سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) وكذا (11 سرادق فرعى) بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية ، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع ( الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .

275654381_339308558232535_4658733546016547370_n

كما تم إطلاق قوافل  سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد (25) سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) بالمناطق الأكثر أحتياجاً ، والتى لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

275694085_339308718232519_7353443070562316621_n

من جانبها تشارك منظومة " أمان " التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والإستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

275727078_339308738232517_627616499532668691_n

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

275789922_339308491565875_4596344478818450522_n

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.  

275894669_339308598232531_4081972475571726585_n
الشرقية مدينة نصر وزارة الداخلية الاسواق مبادرة كلنا واحد المحافظات شرطة التموين محافظات الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

وفاة و4 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى محور روض الفرج

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

تغريم مواطنين مخالفين للإجراءات الاحترازية بدمياط

موعد ظهور نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للأئمة والعمال 2022

خلال 24 ساعة.. ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

راتبه 268 ألف دولار.. ماذا وجد القراصنة في وثائق رئيس الموساد؟ (صور)

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله