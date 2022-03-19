قطار الحوامدية يدهس طفلا أثناء عبوره السكة الحديد

شهد مركز الحوامدية، جنوب الجيزة حادث دهس قطار، لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه، صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طفل صدمه قطار فى الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات، مقيم بإحدى قرى الحوامدية، أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.