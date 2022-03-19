«صورته فيديو».. ضبط عامل نظافة تحرش بفتاة فى محطة مصر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تعرض إحدى الفتيات للتحرش من أحد عمال النظافة بإحدى محطات السكة الحديد وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ من (إحدى السيدات- مقيمة بالمنوفية) بشأن تعرض إحدى الفتيات للمضايقة من قبل أحد العاملين بمحطة سكك حديد القاهرة، وقيامها بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى وأثناء تواجد المذكورة بمحطة سكك حديد القاهرة شاهدت أحد عمال النظافة يقوم بالتحرش ومضايقة إحدى الفتيات وحدوث مشادة كلامية بينهما، وعقب ذلك قامت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ثم تركت الفتاة وانصرفت.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عامل النظافة المشار إليه وتبين أنه (له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.